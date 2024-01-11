Трамп произнес последнее слово в суде 11.01.2024, 23:28

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Дональд Трамп

Судья прервал выступление экс-президента спустя пять минут.

Бывший американский президент Дональд Трамп выступил в суде Нью-Йорка по обвинению в организации его семейной компанией Trump Organization мошеннической схемы на $370 млн. Трансляцию с суда ведет ABC.

Трамп назвал себя невиновным и проигнорировал запрет судьи касаться политики, назвав происходящее жульничеством и охотой на ведьм, за которую ему положена компенсация. Он заявил, что стал объектом преследования со стороны «кого-то претендующего на пост президента». Прокуроров штата политик назвал «позорными».

Комментируя претензии прокуроров, Трамп сказал, что финансовые отчеты «были идеальными», банки получили свои средства обратно, и «были настолько счастливы, насколько это возможно». Во время судебного процесса стало известно, что фактическая площадь его трехэтажного пентхауса в Trump Tower была втрое меньше той, что указана в документах. Политик назвал это «честной ошибкой», которая была исправлена.

Выступление Трампа длилось пять минут, после чего судья Артур Эргернон сообщил ему об истечении времени, показав экран своего телефона. Политик обвинил судью, что тот его не слушал, на что Эргернон попросил адвокатов сдерживать своего подзащитного и объявил перерыв.

«Нет ни одного свидетеля, который сказал бы, что Эрик Трамп или Дональд Трамп-младший имели не более чем второстепенное отношение к отчету о финансовом состоянии», — сказал адвокат защиты Клиффорд Роберт. Он заявил судье, что сейчас у детей Трампа «есть будущее», а дело может стать «смертной казнью» для карьеры двух старших сыновей Трампа и нанести вред их семьям.

«Я не уверен, что мы добьемся справедливого решения. Но все знают, что я только что сказал: это обман и позор», — сказал Трамп после заседания и предупредил, что дело отпугнет бизнесменов от Нью-Йорка.

Прокурор Кевин Уоллес в заключительном выступлении отметил, что все присутствующие испытали чувство дежавю. «Мы снова слышим те же аргументы от ответчиков», — пояснил он и указал, что сторона защиты не смогла оспорить ни одно обвинение касательно предоставления ложной отчетности. Уоллес заявил, что финансовые отчеты «были ложными все годы с 2011 по 2021», а расхождения составили целых $2,2 млрд.

Против Трампа, который намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году, выдвинуты обвинения по четырем уголовным делам. В начале августа он заявил, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

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