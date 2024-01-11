В рейтинге самых дорогих компаний мира сменился лидер 1 11.01.2024, 23:14

Кто обошел Apple?

Microsoft обогнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире впервые с 2021 года. Об этом сообщает Reuters.

Акции Microsoft резко выросли с прошлого года, так как она заняла лидирующие позиции в области генеративного искусственного интеллекта и инвестировала в компанию OpenAI, создающую ChatGPT.

Тем временем акции производителя iPhone слабо начали год на фоне растущих опасений по поводу ослабления спроса.

На 11 января рыночная стоимость Microsoft в моменте достигла 2,903 трлн долларов, а Apple — 2,871 трлн

В последний раз Microsoft стоила дороже Apple в 2021 году. Тогда акции Apple падали в цене из-за опасений по поводу влияния пандемии COVID-19 на цепочки поставок продукции.

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