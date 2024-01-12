Украинская армия пошла в контратаку под Купянском и освободила новые территории
- 12.01.2024, 8:13
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ВСУ продвинулись вблизи Орлянки.
Украинские военные успешно контратаковали вблизи Орлянки (к юго-востоку от Купянска) и освободили 1,7 квадратных километра территории. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).
Как пишут аналитики ISW, российские и украинские войска продолжали позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Российский источник утверждал, что украинские войска успешно контратаковали близ Орлянки и освободили 1,7 квадратных километра территории.
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались:
к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и озера Лиман;
к юго-западу от Сватово в районе Макеевки и Невского;
к западу от Кременной в районе Тернов, Торского и Ямполевки;
к юго-западу от Кременной в районе Дибровы;
к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества.
Также отмечается, что недавно оккупанты незначительно продвинулись к юго-востоку от Северска - вдоль железнодорожной линии к северу от Веселого.
Позиционные бои продолжались под Бахмутом 11 января, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Российские и украинские войска продолжали позиционные бои:
к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;
к западу от Бахмута в районе Хромово;
к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.