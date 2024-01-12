Украинская армия пошла в контратаку под Купянском и освободила новые территории 12.01.2024, 8:13

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ВСУ продвинулись вблизи Орлянки.

Украинские военные успешно контратаковали вблизи Орлянки (к юго-востоку от Купянска) и освободили 1,7 квадратных километра территории. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Как пишут аналитики ISW, российские и украинские войска продолжали позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российский источник утверждал, что украинские войска успешно контратаковали близ Орлянки и освободили 1,7 квадратных километра территории.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и озера Лиман;

к юго-западу от Сватово в районе Макеевки и Невского;

к западу от Кременной в районе Тернов, Торского и Ямполевки;

к юго-западу от Кременной в районе Дибровы;

к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества.

Также отмечается, что недавно оккупанты незначительно продвинулись к юго-востоку от Северска - вдоль железнодорожной линии к северу от Веселого.

Позиционные бои продолжались под Бахмутом 11 января, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российские и украинские войска продолжали позиционные бои:

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

к западу от Бахмута в районе Хромово;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

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