Электрические «Гелендвагены» станцевали в центре Лас-Вегаса 12.01.2024, 21:29

Получилось эффектно.

Новый Mercedes-Benz EQG продемонстрировал свои возможности на шоу CES 2024 в Лас-Вегасе. Электрические «Гелендвагены» станцевали на центральном бульваре Лас-Вегас Стрип. Видео перфоманса появилось на Youtube-канале FoCars, пишет «Фокус».

Сразу четыре прототипа Mercedes EQG по команде начали синхронно кружиться на месте. Получилось весьма эффектно.

Такой разворот на месте называют «танковым», ведь он под силу гусеничной технике. Электрокар «Гелендваген» также способен на такой трюк благодаря четырем моторам (по одному на колесо), функции векторизации тяги и управляемым задним колесам.

Электромобили Mercedes EQG были в камуфляже, хотя можно разглядеть, что модель отличаются от стандартного «Гелендвагена» дизайном передней части.

Новый Mercedes EQG должен дебютировать уже в нынешнем году. Его мощность превысит 600 сил, а емкость батареи составит 100 кВт∙ч. Авто сохранит внедорожные способности.

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