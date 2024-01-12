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ВСУ мощно «прожарили» россиян на фронте

  • 12.01.2024, 21:51
  • 3,870
ВСУ мощно «прожарили» россиян на фронте

Раскрыты серьезные свежие потери РФ.

Потери России в Украине увеличились - в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также четырем вражеским зенитно-ракетным комплексам.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке, опубликованной в пятницу вечером, 12 января. Также сообщается, что подразделения ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ, а также один пункт управления. Кроме того, уничтожен вражеский склад боеприпасов, артиллерийское средство, радиолокационная станция противника и два средства противовоздушной обороны.

В то же время российские оккупанты используют тактику террора, наносят удары как по военным, так и по гражданским объектам. «Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа «FPV», проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники», - сообщает Генштаб.

При этом отмечает, что всего враг нанес два ракетных и 43 авиационных удара, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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