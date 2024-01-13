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Массированная ракетная атака России на Украину: во многих городах раздались взрывы

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  • 13.01.2024, 8:48
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Массированная ракетная атака России на Украину: во многих городах раздались взрывы

Враг направил несколько волн «Кинжалов» на Киев.

Утро 13 января в Украине началось с воздушной тревоги. Из района Каспийского моря российские Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет Х-101/555/55.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Распространяться тревога начала с востока, к 06:30 она накрыла всю Украину.

«Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС(из Каспия) Направляйтесь в укрытие!» – говорится в сообщении Воздушных сил, опубликованном в 05:32.

По данным Воздушных сил, враг запустил ракеты типа Х-101/555/55 с шести Ту-95МС.

«Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 06.00 – 07.00», – говорится в сообщении.

В настоящее время тревога объявлена для Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Около шести часов утра она распространилась также на Херсонщину, Николаевщину, Одесщину и Полтавщину.

С 06:20 «покраснели» и Кировоградщина, Черниговщина, Черкасщина, Виннитчина, Житомирщина, а также Киев и Киевская область.

А по состоянию на 06:33 тревога была объявлена для всех регионов нашей страны.

Массированная ракетная атака России на Украину: в городах раздались взрывы. Все детали

В 06:31 в ВС ВСУ предупредили о движении крылатой ракеты в направлении Кривого Рога.

А в 06:39 ракета фиксировалась в Кировоградской области, курс держала на Черкасскую область

В 06:41 в ВС ВСУ сообщили о пролете вражеской ракеты через Херсонщину в юго-западном направлении, а в 06:50 предостерегли ракеты в направлении Кременчуга.

«Кропивницкий, в укрытие!» – призывали в Воздушных силах.

В 06:51 срочно пройти в хранилища призвали также жителей Кременчуга Полтавской области.

В 06:54 ВС ВСУ объявили о пусках аэробалистических ракет «Кинжал». Все они двигались курсом на Днепр.

Около 07:00 зафиксирован еще один пуск «Кинжала». Тогда же в Воздушных силах предупредили о нескольких крылатых ракетах в направлении Винницкой и Житомирской областей. Одна из летевших на Житомирщину изменила курс на Бердичев: жителей города призвали перейти в укрытие.

Тем временем около 7 часов утра в Кропивницком, Кременчуге и Днепре прогремели взрывы.

В 07:11 в Воздушных силах сообщили, что враг направил «Кинжалы» на Киев.

Массированная ракетная атака России на Украину: в городах раздались взрывы. Все детали

«Группа крылатых ракет в сторону Ривне! По Кинжалам в сторону столицы – отбой угрозы!» – уточнили там в 07:17, а через две минуты добавили, что ракеты через Хмельнитчину направляются на Ривненщину.

В 07:20 жителей Миргорода призвали срочно пройти в укрытия.

Около 07:22 Воздушные силы сообщили о курсе ракеты через Винницкую область на Староконстантинов и предупредили об угрозе для города Ривне.

В 07:27-07:28 ВС ВСУ предупредили о пусках «Кинжалов» в направлении Днепра и Кривого Рога, а также о ракетах курсом на Луцк и Чернигов.

В 07:29 зафиксированы новые пуски «Кинжалов» с севера: они полетели в направлении Киева.

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