закрыть
13 января 2024, суббота, 10:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

2
  • 13.01.2024, 9:49
  • 2,770
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Через 24 часа после первой атаки.

Соединенные Штаты Америки нанесли дополнительный удар по силам йеменских хуситов в пятницу 12 января. Это произошло через 24 часа после первого удара Великобритании и США.

Об этом сообщают Reuters и Sky News.

Последний удар, который, был нанесен с корабля ВМС США, был нацелен на радар хуситов.

Инфраструктура радаров была ключевой целью в военных усилиях США по пресечению атак хуситов в Красном море.

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) заявило, что получило сообщение о двух небольших лодках, следовавших за судном более часа.

По данным агентства, никакого оружия замечено не было, но «подозрительное приближение» произошло в районе в 80 морских милях к юго-востоку от Адена в Йемене.

Телеканал движения хуситов «Аль-Масира» сообщил, что Соединенные Штаты и Великобритания совершили налеты на столицу Йемена Сану.

Повторная атака произошла всего через 24 часа после того, как американские и британские самолеты, корабли и подводные лодки за ночь нанесли десятки авиаударов по всей стране в отместку поддерживаемым Ираном силам хуситов за месяцы нападений на судоходство в Красном море.

Удары по хуситам

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене. В операции были задействованы самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и базы обучения хуситов. В результате одного из ударов возник пожар, видео которого появилось в интернете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип