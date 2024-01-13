США нанесли новые удары по хуситам в Йемене 2 13.01.2024, 9:49

2,770

Через 24 часа после первой атаки.

Соединенные Штаты Америки нанесли дополнительный удар по силам йеменских хуситов в пятницу 12 января. Это произошло через 24 часа после первого удара Великобритании и США.

Об этом сообщают Reuters и Sky News.

Последний удар, который, был нанесен с корабля ВМС США, был нацелен на радар хуситов.

Инфраструктура радаров была ключевой целью в военных усилиях США по пресечению атак хуситов в Красном море.

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) заявило, что получило сообщение о двух небольших лодках, следовавших за судном более часа.

По данным агентства, никакого оружия замечено не было, но «подозрительное приближение» произошло в районе в 80 морских милях к юго-востоку от Адена в Йемене.

Телеканал движения хуситов «Аль-Масира» сообщил, что Соединенные Штаты и Великобритания совершили налеты на столицу Йемена Сану.

Повторная атака произошла всего через 24 часа после того, как американские и британские самолеты, корабли и подводные лодки за ночь нанесли десятки авиаударов по всей стране в отместку поддерживаемым Ираном силам хуситов за месяцы нападений на судоходство в Красном море.

Удары по хуситам

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене. В операции были задействованы самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и базы обучения хуситов. В результате одного из ударов возник пожар, видео которого появилось в интернете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».