На пылающих складах Wildberries в Петербурге возникла паника и давка

На пылающих складах Wildberries в Петербурге возникла паника и давка6
- 13.01.2024, 11:15
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Люди в ужасе метались по складу, пытаясь выйти в узкие двери.
Рано утром 13 января в Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар: огонь охватил территорию в более 50 тыс. кв. м. на складе Wildberries в Шушарах.
Небо над Пушкинским районом города полностью чёрное.
По данным ГУ МЧС России, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Telegram-канал Shot сообщает, что первыми загорелись стеллажи с бытовой химией — они расположены практически под потолком.
По последним данным, огонь охватил уже 70 тысяч «квадратов».
Сообщается также, что минимум 1000 человек находилось на складе Wildberries, когда начался пожар. Возгорание произошло в момент пересменки ночных и дневных сотрудников.
Telegram-канал Baza пишет, что большая толпа людей не могла протиснуться в узкие двери во время пожара на складе маркетплейса.
«По словам работников, они не знали, куда бежать, когда произошло возгорание, поэтому в ужасе метались по складу. Людей было так много, что они все еще продолжали спускаться с третьего этажа, когда огонь уже подходил к первому», - говорится в сообщении.
По словам сотрудников Wildberries, система пожаротушения не сработала, когда огонь начал разгораться на стеллажах с бытовой химией.
Когда огонь охватил большую часть помещения, внутри здания начали взрываться фейерверки, хранившиеся на складе.