закрыть
13 января 2024, суббота, 11:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На пылающих складах Wildberries в Петербурге возникла паника и давка

6
  • 13.01.2024, 11:15
  • 4,598
На пылающих складах Wildberries в Петербурге возникла паника и давка

Люди в ужасе метались по складу, пытаясь выйти в узкие двери.

Рано утром 13 января в Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар: огонь охватил территорию в более 50 тыс. кв. м. на складе Wildberries в Шушарах.

Небо над Пушкинским районом города полностью чёрное.

По данным ГУ МЧС России, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Telegram-канал Shot сообщает, что первыми загорелись стеллажи с бытовой химией — они расположены практически под потолком.

По последним данным, огонь охватил уже 70 тысяч «квадратов».

Сообщается также, что минимум 1000 человек находилось на складе Wildberries, когда начался пожар. Возгорание произошло в момент пересменки ночных и дневных сотрудников.

Telegram-канал Baza пишет, что большая толпа людей не могла протиснуться в узкие двери во время пожара на складе маркетплейса.

«По словам работников, они не знали, куда бежать, когда произошло возгорание, поэтому в ужасе метались по складу. Людей было так много, что они все еще продолжали спускаться с третьего этажа, когда огонь уже подходил к первому», - говорится в сообщении.

По словам сотрудников Wildberries, система пожаротушения не сработала, когда огонь начал разгораться на стеллажах с бытовой химией.

Когда огонь охватил большую часть помещения, внутри здания начали взрываться фейерверки, хранившиеся на складе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип