На пылающих складах Wildberries в Петербурге возникла паника и давка 6 13.01.2024, 11:15

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Люди в ужасе метались по складу, пытаясь выйти в узкие двери.

Рано утром 13 января в Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар: огонь охватил территорию в более 50 тыс. кв. м. на складе Wildberries в Шушарах.

Небо над Пушкинским районом города полностью чёрное.

По данным ГУ МЧС России, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Telegram-канал Shot сообщает, что первыми загорелись стеллажи с бытовой химией — они расположены практически под потолком.

По последним данным, огонь охватил уже 70 тысяч «квадратов».

Сообщается также, что минимум 1000 человек находилось на складе Wildberries, когда начался пожар. Возгорание произошло в момент пересменки ночных и дневных сотрудников.

Telegram-канал Baza пишет, что большая толпа людей не могла протиснуться в узкие двери во время пожара на складе маркетплейса.

«По словам работников, они не знали, куда бежать, когда произошло возгорание, поэтому в ужасе метались по складу. Людей было так много, что они все еще продолжали спускаться с третьего этажа, когда огонь уже подходил к первому», - говорится в сообщении.

По словам сотрудников Wildberries, система пожаротушения не сработала, когда огонь начал разгораться на стеллажах с бытовой химией.

Когда огонь охватил большую часть помещения, внутри здания начали взрываться фейерверки, хранившиеся на складе.

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