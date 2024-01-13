СМИ: Перед бегущими с горящего склада Wildberries россиянами нарочно закрыли ворота 10 13.01.2024, 11:55

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Эвакуация во время пожара в Петербурге проходила в сильной давке.

Во время эвакуации из горящего склада Wildberries в российском Санкт-Петербурге намеренно закрыли ворота, через которые могли выбежать люди.

Об этом изданию Mash рассказал очевидец и сотрудник маркетплейса. С его слов, возгорание могло произойти из-за плохой проводки.

На складе пахло жженой проводкой еще в 4 утра, затем сработала пожарная тревога, однако ее просто отключили — и все продолжили работать, пояснил сотрудник. Перед этим, утверждает мужчина, на складе построили новый мезонин, где проложили новую проводку, — она, по его мнению, и могла воспламениться, потому что была сделана некачественно.

С его слов, эвакуация проходила в сильной давке. Он также рассказал, что в одном из помещений склада закрыли ворота, через которые могли выбежать люди, но их закрыли, чтобы огонь не распространялся на остальную часть помещений.

Работников выводили через маленькую дверь, говорит он. Пострадавших, сообщает очевидец, он видел своими глазами. На складе, говорит он, было минимум 1200 человек.

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