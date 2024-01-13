В Мариуполе ударили по крупному расположению войск РФ прямо в казармах
- 13.01.2024, 13:20
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Оккупанты начали бегство в другой район города.
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области утром 13 января прогремели взрывы.
Первый взрыв раздался на территории МФК имени Ильича, где оккупанты расположили свою казарму.
После взрыва и пожара захватчики принялись перебрасывать живую силу и технику в другой район города.
Подробности раскрыл советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
«Предварительно попадание в казарму оккупантов на ММК им. Ильича в районе 3-го Депо ТТУ. Вполне возможно – обломками собственного ПВО. Однако, сразу после пожара, оккупанты начали массово перемещать живую силу и технику в Приморский район Мариуполя. Типичная игра в прятки после «бавовны», – отметил он.
О взрывах в Мариуполе стало известно около 10.40 по минскому времени. В настоящее время во временно захваченном городе работала российская ПВО. При этом, как отмечал Андрющенко, свои системы оккупанты разместили вплотную к жилым домам.