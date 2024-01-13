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Выборы на Тайване: лидирует самый неприятный для Китая кандидат

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  • 13.01.2024, 15:28
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Выборы на Тайване: лидирует самый неприятный для Китая кандидат
Фото:REUTERS

И прозападная партия.

В субботу, 13 января, на Тайване проходят президентские и парламентские выборы. По предварительному подсчету, сейчас с 41,4% лидирует прозападный кандидат Лай Цинде из правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП).

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что отчеты подали 31% избирательных участков острова.

Избиратели выбирают между партией ДПП, которая решительно поддерживает политическую независимость Тайваня, и оппозиционными партиями Гомидан (КПТ) и Тайваньская народная партия (ТНП), которые стремятся к большему взаимодействию с Пекином.

От партии Гомидан баллотируется 66-летний Хоу Юи, мэр Нового Тайбэя, который набирает 33,2%, а от партии ТНП — Ке Вэньчжэ с 25,5%.

Кроме выбора нового президента, избиратели будут определять новый состав парламента — Законодательного юаня. Сейчас ДПП удерживает большинство в нем.

Официальные результаты парламентских выборов на Тайване 2024 года будут обнародованы после того, как Центральная избирательная комиссия завершит окончательный подсчет голосов.

Что известно о кандидатах

Лай Цинде, 64-летний лидер ДПП, планирует сохранять статус-кво в отношениях с Китаем, при этом укрепляя военный потенциал Тайваня до тех пор, пока Китай не откажется от применения силы.

Мэр Нового Тайбэя и кандидат от Гомидана Хоу Юи заявлял, что 13 января тайваньцы будут выбирать «между миром и войной». По его мнению, предотвратить полномасштабное вторжение Китая может только более активное дипломатическое и экономическое взаимодействие с Пекином.

Ке Вэньчжэ, 64-летний кандидат от популистской ТНП и бывший мэр Тайбэя, настаивает на пересмотре «консенсуса 1992 года «и критикует обоих оппонентов: Гоминьдан — за «излишнюю мягкость» в диалоге с Пекином, а ДПП — за «радикализм». Кандидат стремится найти компромисс между двумя вариантами.

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