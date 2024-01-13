РФ оставила Донецк без тепла в морозы 7 13.01.2024, 18:57

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В оккупированном городе наступил коммунальный коллапс.

Оккупированный Донецк бунтует из-за коммунальных проблем. В разгар сильнейших морозов РФ оставила жителей без теплоснабжения. Проблема уже настолько серьезна, что сюжет об этом вышел на местном пропагандистском телеканале, передает dialog.ua.

Бандиты, которых РФ поставила во главе оккупированного Донецка, за последние 10 лет почти полностью уничтожили критическую инфраструктуру города. Коммунальные сети, которые никто не ремонтирует, уже почти исчерпали свой ресурс. Как итог, жители ряда районов остались без теплоснабжения. Они в отчаянии, так как оккупанты их не слышат.