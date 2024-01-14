Россияне собрали 40 тысяч солдат: генерал ВСУ назвал направление главного удара

Россияне собрали 40 тысяч солдат: генерал ВСУ назвал направление главного удара3
- 14.01.2024, 13:31
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При этом технику оккупанты убрали с передовой.
Количество оккупационных войск в районе Авдеевки остается неизменным. Россияне сконцентрировали на этом направлении боевых действий 40 тысяч военных для наступления на позиции Сил обороны Украины.
Об этом в эфире Национального телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.
«Где-то примерно враг держит одно и то же количество личного состава. Технику применяет из глубины, то есть старается ее не держать на передовой, потому что ее почти сразу наши воины уничтожают. А пехота прячется по окопам. На Авдеевском направлении - это примерно 40 тысяч действующих», - сказал спикер.
Штупун также отметил, что российские оккупанты продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты на фронте. Только за вчерашний день защитники уничтожили 27 вражеских дронов.