На Android-смартфоны возвращается функция, которая была очень популярна в 2010-х 14.01.2024, 14:11

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Что это?

Корпорация Google планирует вернуть Android полезный элемент интерфейса, который был удален из смартфонов много лет назад. Речь идет о виджетах на экране блокировки.

Предварительную версию функции нашли в последней бета-версии Android 14 QPR 2. Как пишет 9to5Google, полноценно функция может дебютировать в Android 15, который выйдет летом-осенью этого года.

Как сообщается, после активации скрытого параметра справа от экрана блокировки появляется панель, которую можно смахнуть и перейти к «общему пространству» с виджетами.

Сейчас на ней можно разместитьлишь виджеты нативных приложений: поисковик, часы и календарь. Просмотреть информацию можно не разблокируя смартфон.

Скорее всего, добавить виджеты на экран блокировки смогут только обладатели устройств с большим дисплеем, вроде планшетов или складных смартфонов.

В начале 2010-х годов Android позволял пользователям делать с виджетами на экране блокировки практически все что угодно. Можно было выбрать любой виджет и разместить его на локскрине как по одному, так и в виде «карусели». Однако в 2014-м эта возможность была удалена из Android 5 и благополучно забыта.

За последние несколько лет популярность виджетов на экране блокировки снова возросла, во многом благодаря ее дебюту в iOS 16 и iOS 17.

Пользователи могут выбрать несколько вариантов виджетов для отображения таких данных, как время автономной работы, погода, оповещения и многое другое.

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