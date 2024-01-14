ВСУ отбили более 20 атак на Авдеевском направлении и 15 — на Марьинском 14.01.2024, 23:15

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

На фронте в течение суток произошло 86 боевых столкновений. Силы обороны отбили 14 атак российских войск на Лиманском направлении и 22 — на Авдеевском направлении, говорится в сводке Генштаба ВСУ в воскресенье, 14 января.

Согласно данным, российские оккупанты нанесли три ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 45 обстрелов из РСЗО за сутки.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной:

на Купянском направлении Силы обороны отбили три атаки в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области;

на Лиманском направлении отражены атаки возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского Донецкой области;

на Бахмутском направлении Силы обороны отбили пять атак вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области;

на Авдеевском — отбили девять атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области;

на Марьинском — Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, оккупанты 15 раз безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск;

на Запорожском — отбито девять атак вблизи Красного, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Также российские войска совершили шесть безуспешных штурмов на левобережье Днепра.

Силы обороны за сутки нанесли четыре авиаудара, уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59. Ракетные войска поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство ПВО и два склада боеприпасов российской армии.

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