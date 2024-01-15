закрыть
15 января 2024, понедельник, 5:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Румынские фермеры продолжат протесты

  • 15.01.2024, 4:44
Румынские фермеры продолжат протесты

Переговоры с правительством провалились.

Румынские фермеры и перевозчики продолжают протесты после безрезультатных переговоров с Министерством финансов, продолжавшихся около четырех часов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVR и Digi24.

Перевозчики и фермеры, ожидавшие результатов переговоров на улице, пожаловались журналистам, что им становится все труднее работать, и они даже вынуждены закрывать бизнес.

«Из-за соглашений, заключенных Румынией с Европейской комиссией, не были найдены решения по сокращению бюджетных расходов во всех сферах. Подытоживая, наш протест будет длиться бесконечно долго, пока эта власть не поймет свою неспособность управлять страной», - сказал представитель фермеров Денуц Андруш.

Заметим, что ранее протестующие жаловались на цены на горючее, выражали недовольство налогообложением, потребовали улучшить кредитование сельского хозяйства и прекратить завоз зерна из Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров