Румынские фермеры продолжат протесты 15.01.2024, 4:44

Переговоры с правительством провалились.

Румынские фермеры и перевозчики продолжают протесты после безрезультатных переговоров с Министерством финансов, продолжавшихся около четырех часов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVR и Digi24.

Перевозчики и фермеры, ожидавшие результатов переговоров на улице, пожаловались журналистам, что им становится все труднее работать, и они даже вынуждены закрывать бизнес.

«Из-за соглашений, заключенных Румынией с Европейской комиссией, не были найдены решения по сокращению бюджетных расходов во всех сферах. Подытоживая, наш протест будет длиться бесконечно долго, пока эта власть не поймет свою неспособность управлять страной», - сказал представитель фермеров Денуц Андруш.

Заметим, что ранее протестующие жаловались на цены на горючее, выражали недовольство налогообложением, потребовали улучшить кредитование сельского хозяйства и прекратить завоз зерна из Украины.

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