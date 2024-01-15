Румынские фермеры продолжат протесты
- 15.01.2024, 4:44
Переговоры с правительством провалились.
Румынские фермеры и перевозчики продолжают протесты после безрезультатных переговоров с Министерством финансов, продолжавшихся около четырех часов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVR и Digi24.
Перевозчики и фермеры, ожидавшие результатов переговоров на улице, пожаловались журналистам, что им становится все труднее работать, и они даже вынуждены закрывать бизнес.
«Из-за соглашений, заключенных Румынией с Европейской комиссией, не были найдены решения по сокращению бюджетных расходов во всех сферах. Подытоживая, наш протест будет длиться бесконечно долго, пока эта власть не поймет свою неспособность управлять страной», - сказал представитель фермеров Денуц Андруш.
Заметим, что ранее протестующие жаловались на цены на горючее, выражали недовольство налогообложением, потребовали улучшить кредитование сельского хозяйства и прекратить завоз зерна из Украины.