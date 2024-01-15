Взорвали вместе с техникой: в ГУР раскрыли детали успешной операции в Мелитополе 15.01.2024, 13:27

Дерзкая атака украинской разведки.

В временно оккупированном Мелитополе 14 января 2024 года на улице Гоголя прогремел мощный взрыв – силы сопротивления взорвали четырех российских захватчиков и их технику. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«В результате проведенного силами украинского сопротивления специального мероприятия был взорван автомобиль российских захватчиков УАЗ «Patriot», - говорится в сообщении ГУР.

Там также добавили, что кроме внедорожника российского производства, были поражены четыре российских оккупанта.

Отмечается, что после взрыва немедленно были заблокированы улицы вокруг места происшествия и прибыли несколько автомобилей с медицинским персоналом.

«Впрочем, по предварительной информации, врачи понадобились не всем. Точное количество безвозвратных и санитарных потерь врага уточняетс», - резюмировали в ГУР.

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