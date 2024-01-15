В Минске за взятки задержали должностное лицо одного из ведущих предприятий 1 15.01.2024, 14:35

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Он пытался скрыться на авто.

В Минске силовики за получение взятки в особо крупном размере задержали должностное лицо одного из ведущих предприятий столицы, сообщили в пресс-службе МВД.

Установлено, что руководитель в обмен на контракты с иностранной компанией о поставке комплектующих к электроприборам требовал у зарубежных партнеров внушительные вознаграждения.

«В ноябре прошлого года он получил 15 тысяч долларов. Еще один транш в 18 тысяч долларов пришелся на декабрь. Однако забирать последнюю «благодарность» мужчина не спешил — подбирал момент. С целью конспирации он втянул в схему отца, который принимал деньги от посредников. Те в свою очередь были звеньями в передаче взятки от иностранцев», — рассказали в МВД.

При задержании на улице Малинина в Минске подозреваемый оказал сопротивление милиционерам и попытался скрыться на личном автомобиле. Для остановки транспортного средства милиционеры стреляли по колесам.

У фигурантов провели осмотры по местам жительства, где изъяли большую сумму наличных в разных валютах.

Следователи возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Подельники мужчины — его отец и двое посредников — также водворены в ИВС.

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