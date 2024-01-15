Российские оккупанты пытаются захватить Новомихайловку в Донецкой области 15.01.2024, 15:35

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Новомихайловка находится в 12 километрах к югу от Марьинки.

Представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что российские оккупанты пытаются захватить Новомихайловку Донецкой области.

«Враг наиболее активен на Марьинском и Авдеевском направлениях. В частности, пытается окружить Авдеевку, и сейчас у него появилась такая задача — пытается зайти в Новомихайловку, чтобы полностью ее взять», — отметил он в эфире телемарафона.

Штупун отметил, что три дня подряд россияне активно наносят авиаудары. По его словам, только за минувшие сутки был зафиксирован 41 такой случай. Кроме того, захватчики продолжают активные штурмовые и наступательные действия.

«Опять задействуют бронетехнику. Если говорить о среднесуточном количестве боевых столкновений, то держится на уровне около 50 уже неделю в зоне ОСУВ Таврия. И больше всего столкновений на Авдеевском и Марьинском направлениях», — сказал спикер.

Новомихайловка находится в 12 километрах к югу от Марьинки.

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