Российские оккупанты пытаются захватить Новомихайловку в Донецкой области
- 15.01.2024, 15:35
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Новомихайловка находится в 12 километрах к югу от Марьинки.
Представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что российские оккупанты пытаются захватить Новомихайловку Донецкой области.
«Враг наиболее активен на Марьинском и Авдеевском направлениях. В частности, пытается окружить Авдеевку, и сейчас у него появилась такая задача — пытается зайти в Новомихайловку, чтобы полностью ее взять», — отметил он в эфире телемарафона.
Штупун отметил, что три дня подряд россияне активно наносят авиаудары. По его словам, только за минувшие сутки был зафиксирован 41 такой случай. Кроме того, захватчики продолжают активные штурмовые и наступательные действия.
«Опять задействуют бронетехнику. Если говорить о среднесуточном количестве боевых столкновений, то держится на уровне около 50 уже неделю в зоне ОСУВ Таврия. И больше всего столкновений на Авдеевском и Марьинском направлениях», — сказал спикер.
Новомихайловка находится в 12 километрах к югу от Марьинки.