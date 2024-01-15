В России тысячи людей вышли на стихийный протест 7 15.01.2024, 17:15

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Требуют отставки кремлевского назначенца.

Несколько тысяч человек собрались в понедельник у районного суда в небольшом городе Баймаке Республики Башкортостан (входит в состав РФ), чтобы поддержать местного активиста Фаиля Алсынова. Его по просьбе главы республики судят за разжигание межнациональной розни. Российские власти обвиняют Алсынова в том, что в апреле общественник призывал русских убираться из Башкирии «в свою Рязань», пишет dialog.ua.

Кроме того, многотысячная толпа требует отставки главы Башкирии Радия Хабирова, которого Путин назначил руководителем региона.

По данным местного телеграмм-канала «Куштау Байрам», у суда собралось около 5 тысяч человек: «Около 2,5-3 тысяч на улице, практически столько же сидят по машинам». В понедельник в суде прошли прения сторон и прозвучало последнее слово. Приговор огласят 17 января, сообщило «Idel.Реалии».

Алсынов сказал журналистам, он не ожидал, что соберется столько людей, чтобы его поддержать.

Гособвинение просило для Алсынова 4 года колонии - поселения, процесс происходит в закрытом режиме.

Фаиль Алсынов - один из самых известных башкирских общественников. Он участвовал в протестах за сохранение горы Куштау, возглавлял организацию «Башкорт», выступавшую за суверенитет Башкортостана (ликвидирована после признания экстремистской в 2020 году).

В августе Следственный комитет по просьбе главы республики Совета Хабирова возбудил дело в отношении Алсынова по статье «Возбуждение ненависти» (ч.1 ст. 282 УК РФ, в РФ, до пяти лет колонии).

Алсынов вину отрицает.