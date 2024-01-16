Иностранные топ-менеджеры начали массовое бегство из российских компаний 16.01.2024, 12:54

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Стали известны впечатляющие подробности.

Количество иностранных директоров в российских компаниях сократилось с начала войны. Согласно данным исследования консалтинговой группы КФР, которые приводит ТАСС, этот показатель уменьшился с 30% до 11,7%.

Основной отток иностранных руководителей пришелся на 2022 год. Тогда их количество в России упало более чем в два раза: в 2021 году их доля составляла 30%, а в 2022 году — 14%. Основная часть иностранных директоров оказались гражданами США — на них приходится треть (33%) от всех руководителей, на европейцев — еще четверть (25%).

За 2023 год изменения в составе советов директоров произошли всего лишь у 12% компаний. Доля новых директоров, избранных в советы, составила чуть более 16%. Это в два с лишним раза меньше, чем в 2022 году (34%). Большинство компаний (67%) включили хотя бы одного нового директора, 8,5% из них оказались иностранцами.

«Многие компании отмечают острую проблему поиска независимых директоров. Тем более что в ближайшем будущем прогнозируется дальнейший рост IPO среди российских компаний. Это усугубляет обозначенные проблемы, поскольку проведение IPO требует завоевания высокого доверия со стороны инвесторов, а одной из важных метрик такого доверия является качественный состав совета директоров», — считает управляющий партнер КФР Антон Стороженко.

В 2023 году руководители российских компаний назвали нехватку кадров своим главным вызовом, показало исследование RosExpert. Ранее максимальный с 1996 года уровень кадрового голода в российской промышленности зафиксировал Институт экономической политики им. Гайдара (ИЭП). В июле на дефицит работников пожаловались 42% промышленных предприятий. При этом еще в апреле на нехватку сотрудников указывали 35% респондентов. Эта проблема впервые встала в январе 2022 года на фоне восстановления экономики после пандемии, но вскоре кадровый голод был усилен войной, мобилизацией и санкциями.

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