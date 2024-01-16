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В Беларуси запретили мороженое и котлеты из России

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  • 16.01.2024, 14:01
В Беларуси запретили мороженое и котлеты из России

Не соответствуют требованиям.

В пресс-службе Госстандарта Беларуси сообщили, что запретили продажу российского мороженого с заменителем молочного жира со вкусом «Красный бархат». Там заявили, что десерт не соответствует требованиям.

Эксперты сообщили, что в результате испытаний установил недостаточную массовую дою молочного жира, которая составила лишь 6,8 % при норме не менее 50%.

Также Госстандарт запретил к продаже российские «полуфабрикаты мясосодержащие рубленые формованные панированные замороженные категории В котлеты «Сочные». В них белорусские эксперты обнаружили бактерии Listeria monocytogenes и микроорганизмы сальмонеллы.

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