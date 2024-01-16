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Уникальные кадры: российский Су-25 чуть не врезался в украинский дрон

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  • 16.01.2024, 14:59
  • 2,976
Уникальные кадры: российский Су-25 чуть не врезался в украинский дрон

Видеофакт.

На востоке Украины российский штурмовик Су-25 чуть не врезался в беспилотник ВСУ.

Уникальными кадрами с камеры самого БПЛА поделились в соцсетях военнослужащие Сил обороны Украины.

На них видно, как самолет ВС РФ едва не задевает висевший в воздухе FPV-дрон, пролетая всего в нескольких метрах от него.

Какими бы могли быть последствия столкновения Су-25 оккупантов с начиненным взрывчаткой беспилотником, можно только догадываться.

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