Иран впервые нанес ракетный удар по Пакистану 16.01.2024, 21:39

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Ранее Иран атаковал американские объекты в Ираке, а также нанес удар по территории Сирии.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес ракетный удар, как утверждается, по штабам террористической группировки «Джейш аль-Адль» в Пакистане, сообщило иранское агентство Tasnim.

В сообщении агентства отмечается, что удар был нанесен по району Ко Сабз в пакистанской провинции Белуджистан. Штабы группировки, по данным иранской стороны, были уничтожены ракетами и беспилотниками.

Иран впервые нанес удар по территории Пакистана.

«Джейш аль-Адль» (или «Джейш аль-Залм») — суннитская боевая группировка, действующая в основном за пределами Пакистана, на юго-востоке Ирана. По данным иранских СМИ, в течение 2023 года боевики «Джейш аль-Адль» дважды нападали на территорию Ирана. В июле они атаковали полицейский участок в Захедане, в декабре напали на полицейский участок в иранской провинции Белуджистан.

Напомним, в ночь на 16 января Иран атаковал американские объекты в Ираке, а также нанес удар по территории Сирии.

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