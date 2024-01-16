Иран впервые нанес ракетный удар по Пакистану
- 16.01.2024, 21:39
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Ранее Иран атаковал американские объекты в Ираке, а также нанес удар по территории Сирии.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес ракетный удар, как утверждается, по штабам террористической группировки «Джейш аль-Адль» в Пакистане, сообщило иранское агентство Tasnim.
В сообщении агентства отмечается, что удар был нанесен по району Ко Сабз в пакистанской провинции Белуджистан. Штабы группировки, по данным иранской стороны, были уничтожены ракетами и беспилотниками.
Иран впервые нанес удар по территории Пакистана.
«Джейш аль-Адль» (или «Джейш аль-Залм») — суннитская боевая группировка, действующая в основном за пределами Пакистана, на юго-востоке Ирана. По данным иранских СМИ, в течение 2023 года боевики «Джейш аль-Адль» дважды нападали на территорию Ирана. В июле они атаковали полицейский участок в Захедане, в декабре напали на полицейский участок в иранской провинции Белуджистан.
Напомним, в ночь на 16 января Иран атаковал американские объекты в Ираке, а также нанес удар по территории Сирии.