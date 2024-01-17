Россия атаковала Одессу «Шахедами», есть разрушения и пострадавшие 3 17.01.2024, 8:15

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Вблизи одной из жилых многоэтажек образовалась огромная воронка.

В ночь на среду, 17 января, российские оккупационные войска атаковали Одессу ударными дронами типа «Shahed». В городе раздались взрывы, по вражеским целям работали силы ПВО. Вследствие атаки есть трое пострадавших гражданских.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он отметил, что есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.

В городе зафиксированы возгорания.

Позже Кипер написал, что из-за вражеской атаки 62-летний мужчина получил осколочное ранение. «Медики оказывают всю необходимую помощь», – отметил он.

Впоследствии количество пострадавших возросло до трех человек – ранения также получили женщина 1955-го и девушка 1995-го годов рождения.

Из поврежденного дома были эвакуированы 130 гражданских лиц.

Впоследствии стало известно, что в одном из жилых домов в Одессе в результате дроновой атаки РФ произошел пожар. В соседних постройках выбило окна и стекло. Вблизи многоэтажки в результате падения «Шахеда» образовалась гигантская воронка.

«Посреди улицы глубокая воронка. Сгорели четыре автомобиля, еще восемь повреждены взрывной волной. Загорелась газовая труба, два балкона, квартира на втором этаже 5-этажки, частично уничтожен фасад дома – это все последствия ночной атаки РФ по Одессе», – пишет «Общественное Одесса».

В Силах обороны юга отметили, что ПВО отражало атаку врага на протяжении почти трех часов. По одному дрону уничтожили в Николаевской и Кировоградской областях. А в Одесской области, которую россияне атаковали особенно сильно, сбили 11 «Шахедов».

«На Одесщине 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, подавляющее большинство упали в море. Но обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы. В нескольких локациях случились пожары – горели квартиры и тавтомобили мирных жителей города. Пожарные оперативно ликвидировали пожары», – рассказали в Силах обороны юга о последствиях атаки.

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