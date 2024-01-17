В Беларуси определились, как будут забирать имущество у граждан «недружественных» стран 4 17.01.2024, 8:57

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Опубликовано постановление правительства.

Правительство Беларуси утвердило положение о порядке и условиях выдачи разрешений на отчуждение собственности гражданами из так называемых недружественных стран.

Разрешают такие сделки облисполкомы, а право разъяснять вопросы применения этого постановления дано Государственному комитету по имуществу.

Постановление правительства № 27 подписано 12 января, опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после его официального опубликования.

Документом утверждено положение о порядке и условиях выдачи разрешений на:

отчуждение участниками, являющимися лицами из иностранных государств, долей в уставных фондах (акций);

отчуждение собственниками имущества, являющимися лицами из иностранных государств, недвижимого имущества;

отчуждение юридическими лицами, в уставных фондах которых доля собственности лиц из иностранных государств составляет 25 и более процентов, недвижимого имущества;

реорганизацию юридических лиц, а также выход из юридических лиц участника, являющегося лицом из иностранного государства.

Желающим нужно обратиться в облисполкомы или Мингорисполком по месту регистрации юрлица с заявлением, к которому прилагаются указанные в положении документы. Там примут решение, в котором, в случае положительного ответа, будет указан размер взноса, подлежащего перечислению в бюджет, и сроки его внесения.

Затем исполкомы направляют решения в Госкомимущество, которое готовит сводный проект постановления правительства о выдаче соответствующих разрешений.

Стоит отметить, что возврат уплаченного взноса предусматривается только в случае несовершения (неисполнения) сделки по отчуждению недвижимого имущества юридическими лицами, в уставных фондах которых доля собственности лиц из иностранных государств составляет 25 и более процентов.

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