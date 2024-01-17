Под Ростовом после взрыва горит первый в России полиэфирный завод 2 17.01.2024, 12:14

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Пропагандисты заявили об «атаке»

В среду, 17 января, на полиэфирном заводе в Шахтах в Ростовской области России вспыхнул мощный пожар. На месте происшествия валит черный дым.

Фото и видео ЧП публикуют Telegram-каналы.

Очевидцы утверждают, что сначала слышали взрыв. Теперь едкий дым расползается по всему району. В МЧС РФ не спешат комментировать ситуацию.

Российский пропагандист Кирилл Поздняков опубликовал в Telegram кадры с места событий, заявив, что завод якобы атаковали ВСУ. Однако потом «дал заднюю» и написал, что прилета не было, мол, что-то взорвалось внутри завода.

Автор опубликованного пропагандистом видео предположил, что на заводе, вероятно, погибли люди.

Предприятие в Шахтах (ШПЗ) считается первым в России. Оно открылось меньше года назад, в июне 2023-го. Помимо этого производство было включено в перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов».

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