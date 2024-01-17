закрыть
17 января 2024, среда, 12:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Ростовом после взрыва горит первый в России полиэфирный завод

2
  • 17.01.2024, 12:14
  • 1,754
Под Ростовом после взрыва горит первый в России полиэфирный завод

Пропагандисты заявили об «атаке»

В среду, 17 января, на полиэфирном заводе в Шахтах в Ростовской области России вспыхнул мощный пожар. На месте происшествия валит черный дым.

Фото и видео ЧП публикуют Telegram-каналы.

Очевидцы утверждают, что сначала слышали взрыв. Теперь едкий дым расползается по всему району. В МЧС РФ не спешат комментировать ситуацию.

Российский пропагандист Кирилл Поздняков опубликовал в Telegram кадры с места событий, заявив, что завод якобы атаковали ВСУ. Однако потом «дал заднюю» и написал, что прилета не было, мол, что-то взорвалось внутри завода.

Автор опубликованного пропагандистом видео предположил, что на заводе, вероятно, погибли люди.

Предприятие в Шахтах (ШПЗ) считается первым в России. Оно открылось меньше года назад, в июне 2023-го. Помимо этого производство было включено в перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»