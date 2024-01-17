В Башкортостан из-за многотысячных протестов перебрасывают Росгвардию 17.01.2024, 13:45

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Ситуация выходит из-под контроля российских силовиков.

В Баймакском районе Башкортостана, где в ходе многотысячного митинга утром 17 января начались жесткие столкновения митингующих с силовиками, замечены автомобили Росгвардии.

Очевидцы сообщают как минимум о трех автозаках в колонне автобусов и грузовых машин с подкреплением. Возможно силовики собираются их использовать для задержания граждан, передает RusNews.

Несколько десятков человек задержано, многие избиты в ходе подавления башкирскими властями в ходе протестного митинга в городе Баймак, ставшего самым массовым со времен акций в поддержку Навального.

В ходе избиения протестующих силовики применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты, щиты и дубинки. Участники протеста сообщают о «жестких столкновениях» с полицейскими.

Участники протестов собрались на площади перед зданием Баймакского райсуда чтобы потребовать освобождения активиста Фаиля Алсынова, которого 17 января приговорили к 4 годам колонии по обвинению в «разжигании межнациональной вражды».

Дело против Алсынова Следственный комитет возбудил по доносу главы Башкортостана Радия Хабирова.

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