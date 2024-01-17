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Появилось видео, как протестующие в Башкортостане окружили полицию

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  • 17.01.2024, 16:19
  • 10,968
Появилось видео, как протестующие в Башкортостане окружили полицию

Требуют освободить задержанных.

Протестующие возле суда в башкирском Баймаке (Российская Федерация) окружили полицию и инициировали переговоры об освобождении всех задержанных, в том числе и самого Фаиля Алсынова, передает Телеграм-канал «Украина 365»

Массовые протесты, усилившиеся после оглашения приговора Алсынову в Башкортостане, не утихают. Недовольные люди окружили полицию и требуют отпустить самого Алсынова, а также других задержанных, которых полиция «упаковала» уже в ходе протестных акций.

СМИ написали, что протестующие и ОМОНовцы якобы договорились об условном временном перемирии. Полицейские пообещали собравшимся, что отпустят четверых задержанных. В свою очередь, сами активисты уверены, что задержано не менее 20 человек.

Также известно, что российские силовики ждут дополнительного подкрепления, поскольку текущего контингента не хватает, чтобы увезти Фаиля Алсынова из суда.

Напомним, Баймакcкий районный суд в Башкортостане Российской Федерации приговорил местного активиста, главу организации «Башкорт» Фаиля Алсынова к 4 годам колонии общего режима по делу о «возбуждении ненависти или вражды» (часть 1 статьи 282 УК РФ).

Сам башкирский активист Алсынов обратился к своим сторонникам и заявил, что своей вины не признает.

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