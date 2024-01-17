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Представлен новый Mercedes-Benz, который умеет делать танковый разворот

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  • 17.01.2024, 16:30
  • 2,244
Представлен новый Mercedes-Benz, который умеет делать танковый разворот

Эту функцию можно реализовать только на электрокаре.

В Лас-Вегасе прошла выставка потребительской электроники CES 2024. На мероприятии представили многие новые модели авто. Среди них особого внимания заслуживает Mercedes-Benz Geländewagen.

Это уникальный автомобиль, обладающий особой функцией – умением делать танковый разворот. Ранее показывали только эскизы, а теперь появился видеоролик, в котором демонстрируется концепция, сообщает Car and driver.

На мероприятии показали предсерийный образец, поэтому у него все еще есть некоторый камуфляж. Но, несмотря на это, понять, какой будет форма кузова и его размеры, возможно.

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