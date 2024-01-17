Цены на газ в Европе упали до минимума более чем за пять месяцев 17.01.2024, 20:30

С начала недели газ подешевел примерно на 10%.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в моменте упала на 4,83% и составила чуть менее €28,23 за 1 МВт·ч, или $322,14 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Биржевая цена газа в Европе упала до минимума более чем за пять месяцев — в предыдущий раз котировки были на таких уровнях 2 августа 2023 года.

К вечеру цены скорректировались до €28,28 за 1 МВт·ч, или $322,81 за 1 тыс. куб. м (–4,64%).

Цены падают третий день подряд, всего за это время они упали примерно на 10%. Газ дешевеет на фоне ожиданий потепления в регионе, отмечает Reuters. Согласно прогнозам, на следующей неделе в Европе температура воздуха будет на 4–5 градусов выше обычных значений для этого времени года.

Помимо ожидаемого потепления, которое снизит потребление газа для отопления помещений, на цены также давит высокий объем запасов газа в хранилищах. По данным Gas Infrastructure Europe, хранилища заполнены на 75%.

Тем временем объем трубопроводных поставок из Норвегии и поставок СПГ сохраняется на достаточных для Европы уровнях. Так, Норвегия вновь поставляет в Европу 350 млн куб. м газа в сутки.

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