Samsung представил новые флагманы с искусственным интеллектом 2 17.01.2024, 22:08

Компания представила новую линейку смартфонов Galaxy S24.

Южнокорейская компания Samsung представила новую линейку флагманских Galaxy S24 на презентации Galaxy Unpacked. Новинки стали первыми смартфонами Samsung с собственным искусственным интеллектом Galaxy AI. Он позволит использовать «умный» поиск на основе разработанной совместно с Google технологии «Обвести и найти» (Circle to Search). Например, для поиска в браузере больше не придется вводить текстовый запрос в поисковую строку, достаточно лишь обвести на экране нужный объект в социальных сетях или во время просмотра мультимедийного контента.

При работе с заметками в приложении Samsung Notes искусственный интеллект сможет выделять основную мысль текста, структурировать его и исправлять орфографические ошибки. Он также сможет составлять краткую сводку: смартфон соберет из текста главную информацию и подготовит маркированный список. Устройство также оснащено «умной» камерой, которая должна улучшать качество съемки, алгоритмы также будут применяться при редактировании фото.

Кроме того, смартфоны линейки стали первыми телефонами с функцией перевода в режиме реального времени: он появляется на экране параллельно разговору в формате субтитров или транслируется в аудиоформате. Сейчас перевод звонков и текстовых сообщений поддерживает английский, испанский, французский, итальянский, китайский, японский, корейский языки, включая региональные наречия.

В смартфонах также есть функция изменения тональности (Tone Changing), которая позволяет менять тон речи (формулировки) в текстовых сообщениях от формальной до непринужденной. Всего доступно пять вариантов. Еще речи можно придать дополнительной «живости» в специальном режиме «посты для соцсетей».

Во все три модели встроен флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 от американской Qualcomm. При этом в некоторых странах модели будут доступны с другим чипом — Exynos 2400 (разработка Samsung).

Другие ключевые характеристики почти не отличаются от прошлогодней линейки.

Младшая модель линейки получила адаптивный дисплей Dynamic AMOLED 2X FHD+ с диагональю 6,2 дюйма. S24+ и S24 Ultra оснащены экраном Dynamic AMOLED 2X Quad HD+ с диагональю 6,7 и 6,8 дюйма соответственно.

У Galaxy S24 фронтальная камера имеет разрешение 12 мегапикселей, а основная камера с тремя модулями: 50 мп, ультраширокоугольным на 12 мп и телеобъективом с трехкратным зумом на 10 мп. У камеры S24+ аналогичные характеристики, а у S24 Ultra также есть широкоугольная камера на 200 мп и дополнительный телеобъектив на 50 мп.

Емкость аккумулятора младшей модели составляет 4000 мА/ч, у S24+ — 4900 мА/ч, у S24 Ultra — 5000 мА/ч. Galaxy S24 и S24+ доступны в черном, сером, желтом и фиолетовом цветах. S24 Ultra имеет стеклянный корпус, обрамленный титановой рамкой в тех же цветах. Все флагманы линейки будут продаваться со следующими вариантами оперативной и встроенной памяти: младшая модель — 8 + 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ, S24+ — 12 + 256 ГБ / 512 ГБ и старшая — 12 + 256 ГБ / 512 ГБ / 1ТБ.

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