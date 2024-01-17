Bloomberg: Блинкен не смог покинуть Давос вовремя из-за критической поломки его самолета 17.01.2024, 22:40

Энтони Блинкен

Вылет госсекретаря США был запланирован на сегодня.

Самолет, на котором в Швейцарию на Международный экономический форум в Давосе прилетел государственный секретарь США Энтони Блинкен, сломался и не смог в нужное дипломату время вылететь назад. Об этом 17 января сообщает агентство Bloomberg без ссылки на источник информации.

Вылет Блинкена в США был запланирован на сегодня, но у его самолета Boeing 737 обнаружили «критическую неисправность».

Агентство пишет, что делегацию госсекретаря США предупредили, что полеты на таком самолете небезопасны в связи с утечкой кислорода. Проблему диагностировали ранее, но устранить ее не смогли.

Чтобы Блинкен смог вылететь в Соединенные Штаты из Брюсселя, ему предоставили «самолет меньшего размера». При этом представителям СМИ и ряду помощников американского дипломата пришлось лететь в Вашингтон коммерческими рейсами.

Bloomberg подчеркивает, что Boeing 737, которым пользуется Блинкен, – «более старый» вариант такого самолета, он обозначается военно-воздушными силами США как С40.

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