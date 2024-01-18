Двух белорусов задержали в Вильнюсе при попытке сойти с поезда 2 18.01.2024, 10:09

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Они самовольно вышли из состава «Калининград-Санкт-Петербург».

На железнодорожном вокзале в Вильнюсе задержали двух белорусов, которые самовольно вышли из поезда сообщением Калининград-Санкт-Петербург, сообщило Delfi.

17 января около 22.00 двое мужчин вышли из транзитного поезда «Калининград-Санкт-Петербург» в Вильнюсе после открытия двери вагона. Их задержали сотрудники службы безопасности железнодорожного вокзала.

Одному задержанному 43 года, другому — 51. У обоих были действующие шенгенские визы. Мужчин отправили в Беларусь тем же поездом. Их охраняли до пересечения границы, чтобы не допустить их повторной высадки.

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