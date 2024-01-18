Старик Милонов продолжает отжигать 2 Алексей Рощин

18.01.2024, 10:16

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Что у шута на языке, то у начальства на уме.

Старик Милонов продолжает отжигать. Сразу, кстати, хочу отвергнуть позицию наивных благомыслов, которые при ссылке на Милонова начинают кривить губки и смущенно удивляться - мол, да кто такой Милонов, он же фрик, как можно его слушать всерьез, он же «собака лает а караван идет» и т.д. Вы что, мол? Издеваетесь?!

Милонов - депутат Госдумы от «Единой России». Да, он безусловно фрик и даже, скорее всего, сумасшедший - но этим он как раз особо ценен. Учитывая, что вообще все руководство РФ давно и, видимо, необратимо «потекло», но пока за толстыми рожами и начальственным рыком это успешно скрывает - во всяком случае, мыла не ест.

Милонов мыло ест, и давно - но он еще и ПРОБАЛТЫВАЕТСЯ. «Что у шута на языке, то у начальства на уме». «Вбросы» от Милонова появляются вовсе не потому, что он просто ляпает то, что пришло ему в голову. Нет, в безумии Милонова тоже есть система; он «ляпает» то, что он где-то слышал, где-то видел в коридорах власти - и потому решил, что «пора!"

Так вот: вчера Милонов требовал запретить женщинам стерилизацию, а сегодня он усилил и углубил - заодно потребовал законом... запретить или существенно ограничить право на разводы.

«КоммерсантЪ»: «Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов («Единая Россия») считает проблемой то, что в России распадаются многие супружеские пары. Он предложил за расторжение брака штрафовать на 100 тыс. руб. или назначать исправительные работы в зоне военной операции. Позднее депутат пояснил, что говорил несерьезно и хотел таким образом привлечь внимание к проблеме разводов».

Шутил, в общем. Это была «шутка». Однако мы в России с младых лет знаем, что «во всякой шутке есть только доля шутки», а власти в РФ реально впали в паранойю на теме «повышения рождаемости».

Разберем предложение шуткаря Милонова всерьез. Фактически, Милонов требует ввести в России что-то вроде церковного брака (церковь, как известно, всегда очень неодобрительно относилась к возможности развода и почти всегда - если только ее не прогибали как следует - кобенилась до последнего, прежде чем дать разрешение на развод). Первый вопрос - возможно ли в России ввести такой закон? Ответ двоякий: с одной стороны - в современной России возможно абсолютно все, ограничений нет никаких. «Надо» будет принять такой закон (или любой другой, типа «выход из дома только по пропуску», или «расстрелять каждого десятого жителя») примут и не почешутся.

С другой страны - Россия уже достигла в своем поступательном развитии вниз такого уровня, что законами она не управляется в принципе. Поэтому законы можно принимать какие угодно, но глупо рассчитывать, что они как-то повлияют на реальность - в РФ 20-х извечный российский принцип «Закон что дышло» доведен до почти абсолюта.

И - самое главное: в реальности закон «О затруднении разводов» может привести только к одному - к полному разрушению института брака в принципе. Что станут делать люди, оказавшись перед дверью, на которой написано: «Вход - рубль, выход - два»? Очевидно, они постараются в такую дверь вообще не заходить.

Так и с браком (который, надо признать, и без того переживает серьезный кризис): если вдруг окажется, что отделаться от брака не так просто и чуть ли не невозможно - люди просто в массе своей перестанут «регистрировать отношения». А зачем? Совместно проживать можно и «так»; рожать детей тоже можно «так». Делить имущество - ну, можно про это отдельный договор заключить, почему обязательно брак?

Отношения отцовства и материнства, а также вытекающие из этого принципы получения наследства, определяются вне всякой зависимости от наличия или отсутствия штампа в паспорте - просто по анализу ДНК.

«Незаконнорожденные» никак не поражаются в правах по сравнению с «законнорожденными» - собственно, большинство населения уже едва ли понимает смысл самих этих слов.

«Законнорожденный» - это как?! - спросит крошка-сын, придя к отцу, и отец начнет ожесточенно скрести в затылке.

Стоит посмотреть непредвзято - мы увидим, что по сравнению с 19 веком необходимость брака стала чисто виртуальной. Практически ВСе, что делают вместе мужчина и женщина, можно делать и без брака. Ну а реальная «воцерковленность» населения в РФ была лишний раз продемонстрирована в начале года, когда на церковные службы по случаю Рождества пришло 1,4 млн. человек. Т.е. ровно 1% от населения РФ. Какие уж могут быть вопросы…

Вопрос - следует ли из этого простого и логичного рассуждения, что предложения Милонова не будут реализованы в реальной РФ?

Ответ - конечно, нет. Милонов - это ведь не фрик; Милонов - это российская власть и есть. Просто - без паранджи. Голенькая.

Алексей Рощин, t.me

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