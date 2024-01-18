В московском аэропорту Внуково началась паника 2 18.01.2024, 13:00

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План «Ковер» объявили еще на двух аэродромах РФ.

Днем 18 января в московском аэропорту Внуково объявили план «Ковер», из-за которого был запрещен прием самолетов и их вылет. Целый ряд рейсов задержаны.

Кроме того, аналогичных план объявили еще на двух аэродромах в РФ. Об этом пишут российские СМИ.

На сайте аэропорта Внуково говорится, что прием рейсов задерживается приблизительно на час. Также аэропорт задерживает самолеты, которые в ближайшее время должны были вылететь из Москвы.

Стоит отметить, что план «Ковер» также был объявлен на двух военных аэродромах в РФ. Речь идет об аэродроме в Ермолино Калужской области и аэродроме Кубинка в Московской области.

По информации сервиса Flightradar24, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, вокруг Москвы летают пассажирские самолеты, которые должны были некоторое время назад приземлиться в аэропорту Внуково. Самолеты наматывают круги вокруг столицы страны-агрессора РФ, вероятно, ожидая разрешения на посадку.

«План «Ковер» объявлен в столичном аэропорту Внуково, а также на аэродромах в Кубинке и Ермолине. Они закрыты на вылет/прилёт. Самолётам рекомендуют садиться в другие авиагавани», – пишут российские СМИ.

Напомним, что (сегодня в Подмосковье прогремели взрывы https://charter97.org/ru/news/2024/1/18/579851/). Российские власти сообщили о летевшем на Москву беспилотнике.

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