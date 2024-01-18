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Классика на новый лад: как выглядит самый нестандартный электромобиль Toyota

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  • 18.01.2024, 17:23
  • 1,924
Классика на новый лад: как выглядит самый нестандартный электромобиль Toyota

Знаменитый спорткар Toyota 2000 GT стал электромобилем.

В японском музее Toyota выставили необычный экспонат. С виду это культовое купе Toyota 2000 GT 1967 года, но на самом деле оно является электрокаром. О нестандартном авто рассказали на сайте Motor1 (перевод - «Фокус»).

Спорткар Toyota 2000 GT – самая дорогая модель за всю историю японской марки: стоимость этих авто порой достигает миллиона долларов. Все серийные купе оснащены 2,0-литровой бензиновой шестеркой мощностью 150 л. с. производства Yamaha.

Впрочем, в 2012 году было решено построить электромобиль Toyota 2000 GT EV. При его создании инженерам японского концерна помогали специалисты компаний Panasonic, Denso и Gentex.

Под капот Toyota 2000 GT EV установили 161-сильный электромотор и аккумуляторную батарею емкостью 35 кВт∙ч. Электрокар способен развить 200 км/ч и разгоняется быстрее, чем бензиновый вариант купе.

Изначально прототип был обклеен многочисленными наклейками, но в музее их сняли, поэтому электромобиль Toyota 2000 GT ничем не отличается от стандартной модели. В салоне улучшили отделку и заменили часть приборов, а также установили камеру заднего вида.

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