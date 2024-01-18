НАТО проведет крупнейшие за 30 лет учения 7 18.01.2024, 19:08

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Маневры пройдут в том числе на границе с Калининградской областью и Беларусью.

Крупнейшие с распада СССР учения НАТО под названием Steadfast Defender («Стойкий защитник») начнутся на следующей неделе, объявил главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе Кристофер Каволи, передает Reuters.

По его словам, в маневрах примут участие 90 тысяч военнослужащих из всех стран блока, а также Швеции. Они отработают сценарий начала Третьей мировой войны.

Учения будут идти несколько месяцев в Германии, Польше и странах Балтии, в том числе на границе с Калининградской областью России, и завершатся в мае. «Альянс продемонстрирует свою способность защитить евроатлантический регион путем переброски сил из Северной Америки в Европу», — заявил Каволи.

Противником НАТО на учениях станет несуществующее государство Occasus, похожее на Россию, сообщает ABC.

По сценарию, оно нападет на одного из членов Альянса, чем спровоцирует Третью мировую войну. В ходе учений планируется провести не менее 500 воздушных боевых операций.

«Это будет наглядная демонстрация трансатлантического единства и силы, а также решимости продолжать делать все необходимое для взаимной защиты наших общих ценностей и основанного на правилах международного порядка», — говорится в коммюнике НАТО.

Ранее Великобритания сообщила, что направит на учения 20 тысяч военнослужащих. Помимо этого, в маневрах будут задействованы авианосная ударная группа из восьми кораблей и подлодок, во главе с флагманом класса Queen Elizabeth, а также истребители F-35 Lightning и самолеты наблюдения Poseidon P8

Около 16 тысяч британских солдат вместе с танками, артиллерией и вертолетами будут базироваться в Восточной Европе с февраля по июнь. Королевский военно-морской флот разместит более 2 тысяч моряков в Северной Атлантике, Норвежском и Балтийском морях. Кроме того, более 400 коммандос Королевской морской пехоты будут развернуты за Полярным кругом.

С начала вторжения России в Украину НАТО увеличила свой потенциал реагирования на восточном фланге с 40 тысяч до 300 тысяч военнослужащих. Ранее спецслужбы и высокопоставленные военные ряда западных стран, включая Германию, Швецию, Польшу, Великобританию, предупредили, что президент РФ Владимир Путин наращивает потенциал для войны с Альянсом, которая может начаться через несколько лет.

Недавние заявления Путина о том, что политика Латвии, Литвы и Эстонии по отношению к российским гражданам «напрямую угрожают безопасности» России, могут быть подготовкой к возможной атаке на страны Балтии, писал на днях Институт изучения войны. Министерство обороны Германии рассматривает возможность нападения России на восточный фланг НАТО летом 2025 года. По оценке разведки Эстонии, у стран альянса есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к потенциальному военному конфликту с Россией, заявила премьер-министр Кая Каллас.

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