Дрон, атаковавший нефтебазу в Санкт-Петербурге, произведен в Украине 4 18.01.2024, 21:48

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Один из дронов пролетел над имениями российских олигархов и дворцом Путина.

Дрон, которым была атакована нефтебаза в российском Санкт-Петербурге, был украинского производства. Об этом 18 января в швейцарском Давосе на панельной дискуссии в рамках проекта Deciding Your Tomorrow сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Видеозапись опубликована на YouTube-канале Victor Pinchuk Foundation.

«Мы способны произвести что-то, что будет стоить от $350 за штуку, и до чего-то, что полетит этой ночью в Санкт-Петербург. Это сделано в Украине. Да, этой ночью мы попали в цель, и эта штука пролетела ровно 1250 км этой ночью», – рассказал Камышин.

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