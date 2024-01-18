YouTube удалил канал российского пропагандиста Никиты Михалкова 1 18.01.2024, 22:15

Никита Михалков

На канал пропагандиста было подписано 1,6 млн фолловеров.

YouTube 18 января удалил канал российского пропагандиста Никиты Михалкова «БесогонTV».

Как отмечает российский сайт «Вечерняя Москва», при попытке зайти на канал Михалкова на экране появляется сообщение о его удалении: «Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний».

Отмечается, что на российского пропагандиста было подписано 1,6 млн фолловеров. Там было опубликовано около 270 видео, в которых Михалков высказывал поддержку президенту РФ Владимиру Путину и выступал за полномасштабное вторжение России в суверенную Украину.

При переходе на конкретное видео на канале Михалкова на экране появляется сообщение, что оно больше недоступно, так как связанная с ним учетная запись была удалена. Сам канал удален из поиска.

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