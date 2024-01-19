В Херсонской области ВСУ ликвидировали Моисея, который охотился на украинские лодки
- 19.01.2024, 9:03
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В результате уникальной дуэли дронов.
ВСУ ликвидировали очередного оператора дронов ВС РФ, который охотился на лодки с украинским десантом, сообщает dialog.ua.
Еще вчера, 18 января, оккупант Моисей выходил на связь из Крынок. Он признался, что там «самый настоящий ад».
Его последнее сообщение датировано около 21:00. А уже около 2:00 жена оккупанта на его странице в соцсети опубликовала пост о том, что Моисей ликвидирован.
Известно, что в районе Крынок идет не только артиллерийская дуэль, но и противостояние между операторами дронов.
«Птицы Мадяра» постоянно охотятся не только на военную технику оккупантов, но и на операторов дронов.
Скорее всего, в ночь на 19 января один из украинских защитников сумел выследить Моисея и нанести по нему прицельный удар, не исключено, что дроном.
В комментариях к посту пишут, что был ликвидирован не только Моисей, но и еще два оккупанта, а также четверо стали «300-ми».
Все якобы были операторами беспилотнкиов.