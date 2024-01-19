Ликвидацию российского Моисея в Херсонской области показали на видео 1 19.01.2024, 13:21

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У угрожавшего ВСУ оккупанта «что-то пошло не так».

В районе Крынок на левом берегу Херсонской области украинские военные утилизировали известного в «z-среде» командира операторов беспилотников ВС РФ по кличке Моисей.

О ликвидации оккупанта сообщила в соцсетях его жена.

При этом ирония заключается в том, что этот самый Моисей регулярно публиковал у себя в Telegram-канале различные провокации и угрозы в адрес командира украинского подразделения операторов БПЛА «Птахи Мадяра» Роберту Броуди, также работающему на этом направлении.

«Жду Мадяра в Новотягинке/Ивановке/Тягинке», — писал самоуверенный россиянин.

‼️🇺🇦The Russian drone operators team was found by Ukrainians in house on the outskirts of Krynky



Russians boast that the team took down about 500 Ukrainians (💩 of course)



This is the video of their destruction and the face of the suckers...💩🇷🇺👇 https://t.co/Qo1a51DA99 pic.twitter.com/VJ0hPKpxX1 — PS01 (@PStyle0ne1) January 19, 2024

Однако в итоге что-то пошло «не так», в результате чего Моисея резко «не стало», а Мадяр и его команда тем временем продолжают выполнять свои боевые задачи.

В то же время информации о точном количестве захватчиков, уничтоженных в результате удара, на данное время нет.