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Ликвидацию российского Моисея в Херсонской области показали на видео

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  • 19.01.2024, 13:21
  • 2,426
Ликвидацию российского Моисея в Херсонской области показали на видео

У угрожавшего ВСУ оккупанта «что-то пошло не так».

В районе Крынок на левом берегу Херсонской области украинские военные утилизировали известного в «z-среде» командира операторов беспилотников ВС РФ по кличке Моисей.

О ликвидации оккупанта сообщила в соцсетях его жена.

При этом ирония заключается в том, что этот самый Моисей регулярно публиковал у себя в Telegram-канале различные провокации и угрозы в адрес командира украинского подразделения операторов БПЛА «Птахи Мадяра» Роберту Броуди, также работающему на этом направлении.

«Жду Мадяра в Новотягинке/Ивановке/Тягинке», — писал самоуверенный россиянин.

Однако в итоге что-то пошло «не так», в результате чего Моисея резко «не стало», а Мадяр и его команда тем временем продолжают выполнять свои боевые задачи.

В то же время информации о точном количестве захватчиков, уничтоженных в результате удара, на данное время нет.

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