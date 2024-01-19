Стало известно о трех ликвидированных белорусах, воевавших на стороне России 1 19.01.2024, 15:01

2,772

Один из них был ФСБшником.

Украинский проект poternet.site опубликовал фамилии еще восьми уроженцев Беларуси, воевавших в российской армии и ликвидированных ВСУ. Информация о трех из них ранее не была известной, пишет «Радыё Свабода».

Согласно информации проекта, 25 марта 2022 года погиб Вячеслав Монич, родившийся в 1974 году в Пинске. Служил в 9-м управлении департамента оперативной информации пятой службы ФСБ России. Подробности об обстоятельствах гибели не сообщают.

Павел Макаров родился в Минске в 1987 году. Родители переехали в Костромскую область России вскоре после его рождения. Служил по контракту в воздушно-десантных войсках России механиком-водителем. Дважды участвовал в военных парадах на Красной площади в Москве. Погиб 19 апреля 2022 года, воевал в составе разведывательной роты парашютно-десантного полка. Он был похоронен на Аллее славы в Костроме.

Владислав Чернов родился в Могилевской области в 1997 году. Когда ему было два года, семья переехала в Россию, в Тамбовскую область. Служил по контракту в Национальной гвардии России в звании младшего сержанта. Погиб 28 марта 2022 года. Его похоронили в поселке Знаменка Тамбовской области.