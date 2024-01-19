Психологи рассказали, почему мужчины лучше ориентируются в пространстве 6 И дело совсем не в физиологии.

19.01.2024, 17:31

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И дело совсем не в физиологии.

Группа исследователей из нескольких институтов в США представила новые данные, указывающие, что небольшое преимущество мужчин в навигационных способностях, вероятно, объясняется культурными факторами, пишет New Voice.

Их результаты, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, предлагают новый взгляд на долгую дискуссию о различиях в навигационных навыках между полами.

Предыдущие исследования демонстрировали, что мужчины в целом могут иметь небольшое преимущество в навигационных задачах. Эти выводы часто интерпретировались как результат эволюционных факторов, связанных с охотой и перемещением на большие расстояния. Однако, уточненный анализ, проведенный группой ученых, выявил некоторые интересные аспекты.

Главное отличие в новом исследовании заключается в том, что мужское преимущество в навигации не обязательно имеет эволюционное происхождение через Y-хромосому, как предполагалось ранее. Группа исследователей рассмотрела данные по 21 виду животных, включая человека, и обнаружила, что мужчины имеют навигационное преимущество в различных направлениях.

Ученые предполагают, что это преимущество обусловлено скорее культурными различиями в воспитании детей разного пола. В современных обществах чаще мальчикам позволяется свободнее перемещаться и играть на улице, что способствует развитию навигационных навыков. Более высокий уровень ограничений и проблем безопасности, с которыми сталкиваются девочки, может влиять на развитие их навигационных способностей.

Исследование подчеркивает важность роли культуры в формировании навигационных навыков и предлагает новый взгляд на факторы, влияющие на эти различия между полами. Авторы также отмечают, что использование навигационных навыков в практических ситуациях может улучшить их развитие с течением времени, что дает нам новый путь для понимания и разрешения этого интересного вопроса.