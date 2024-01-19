Суд в Риме приговорил итальянского военного к 20 годам за шпионаж в пользу РФ 19.01.2024, 22:23

Его арестовали в марте 2021 года.

Суд присяжных назначил 20 лет заключения капитану второго ранга ВМС Италии Вальтеру Биоту, которого обвиняют в шпионаже в пользу России. Его арестовали в марте 2021 года на парковке торгового центра в Риме: Биот пытался передать сведения, охраняемые государственной тайной, представителю российского посольства, сообщает ANSA.

Биота также обвиняют в коррупции. При этом окончательный приговор оказался строже того, что просили прокуроры — 18 лет заключения.

В прошлом году военный трибунал признал Биота виновным и назначил ему 30 лет колонии. Однако позже было принято решение о начале апелляционного процесса.

«Чем глубже и разумнее мы размышляем о том, как этот процесс сместил весы правосудия в сторону интересов властей, а не справедливости, тем меньше наказание. И это только первая инстанция», — прокомментировал приговор адвокат Роберто Де Вита.

«Продолжая в том же духе и зная, что происходит на следующих стадиях в апелляционном и кассационном судах, мы уверены, что рано или поздно кто-то из судей вернет Вальтера Биота к его семье», — добавил Де Вита.

Российского офицера, аккредитованного при посольстве в Риме, и офицера ВМС Италии Вальтера Биота задержали 30 марта 2021 года. Итальянский офицер во время встречи передал секретные документы в обмен на 5 000 евро. Россиянина не арестовали из-за его дипломатического статуса, однако после инцидента Рим объявил персонами нон грата двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ.