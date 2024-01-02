В Киеве прогремели мощные взрывы: РФ бьет ракетами 2 2.01.2024, 8:38

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Работает ПВО.

Утром 2 января в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

В Воздушных силах сообщили о том, что оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в столице. По его словам, в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка.

«Раздаются взрывы на Оболони», - добавил Кличко.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о работе сил ПВО.

«Воздушная тревога продолжается! В столицах и регионах работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!», - говорится в сообщении

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