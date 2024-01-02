Взрывы в Киеве: часть города без света, 10 пострадавших

Взрывы в Киеве: часть города без света, 10 пострадавших4
- 2.01.2024, 9:41
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РФ массово атаковала столицу Украины ракетами.
Утром 2 января в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.
В Воздушных силах сообщили о том, что оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря.
Оперативная информация от мэра Киева Виталия Кличко:
В Подольском районе пожар в нескольких местах.
В Святошинском - попадание в здание социальной инфраструктуры.
В Печерском – попадание в крышу многоэтажки. И вызов еще по одному адресу.
В Оболонском – горит складское помещение.
В Деснянском районе - возгорание в здании супермаркета.
Везде работают экстренные службы. Часть города осталась без света.
Сообщается о 10 пострадавших, девять из них госпитализированы.