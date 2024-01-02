Взрывы в Киеве: часть города без света, 10 пострадавших 4 2.01.2024, 9:41

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РФ массово атаковала столицу Украины ракетами.

Утром 2 января в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

В Воздушных силах сообщили о том, что оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря.

Оперативная информация от мэра Киева Виталия Кличко:

В Подольском районе пожар в нескольких местах.

В Святошинском - попадание в здание социальной инфраструктуры.

В Печерском – попадание в крышу многоэтажки. И вызов еще по одному адресу.

В Оболонском – горит складское помещение.

В Деснянском районе - возгорание в здании супермаркета.

Везде работают экстренные службы. Часть города осталась без света.

Сообщается о 10 пострадавших, девять из них госпитализированы.

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