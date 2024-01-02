В Японии пассажирский самолет загорелся при посадке в аэропорту 1 2.01.2024, 13:23

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На борту самолета находились более 300 пассажиров.

Пассажирский самолет авиакомпании Japan Airlines (JAL) загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, сообщает NHK, который ведет трансляцию из аэропорта, пишет эстонский сайт Delfi.

Все 367 пассажиров и членов экипажа эвакуированы с горящего лайнера, сообщает AFP.

Как сообщает Kyodo со ссылкой на пожарную службу, пассажирский самолет JAL, вероятно, столкнулся с самолетом береговой охраны Японии.

На борту самолета JAL находились более 300 пассажиров, сообщили Reuters в авиакомпании. Самолет выполнял рейс из аэропорта Титосе на острове Хоккайдо в Токио.

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