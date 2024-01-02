Эксперт Defense Express назвал причины падения ракет оккупантов на территории РФ 2.01.2024, 13:48

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Их две.

Директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Radio NV прокомментировал падение российской ракеты на территории Воронежской области РФ во время массированной атаки на Украину.

«Показатель падения ракет на свои объекты у россиян есть. Мы просто сейчас не можем четко понять [количество]. Мы обычно считаем те цели, которые пересекают границу. Но в любом случае, действительно, есть случаи, когда ракеты падают на головы самих россиян. Это связано с тем, что, с одной стороны, существует и план, и спешка в изготовлении новых образцов. Что, в свою очередь, связано с определенным пренебрежением правил изготовления ракет. Плюс — нехватка качественных комплектующих», — объясняет Згурец.

Но, добавляет он, Украина прежде всего должна рассчитывать на потенциал нашей ПВО:

«То, что пересекает нашу воздушную границу, мы должны рационально сбивать, понимая коварство врага и возможности, которые он использует, те количества [ракет], которые во время двух последних атак были достаточно значительными».

Журналист Андрей Цаплиенко пишет, что село Петропавловка в Воронежской области сегодня «бомбила российская авиация». По его словам, это признало Минобороны россии, сделав вот такое официальное объяснение:

«2 января около 9.00 при выполнении полета самолета ВКС над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, пострадавших нет».

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