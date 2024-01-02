В Киеве обломки российской ракеты упали у посольства США 5 2.01.2024, 16:24

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Здание находится в Шевченковском районе украинской столицы.

Во время массированного обстрела Киева 2 января обломки российской ракеты упали вблизи посольства США. Здание находится в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщил и.о. главы Шевченковской РГА Александр Поповцев в эфире телемарафона, информирует «24 Канал».

По его словам, в Шевченковском районе это один эпицентр падения обломков российского дрона – вблизи метро Дорогожичи, на улице Телиги.

- Обломки сбитой ракеты упали в парковую зону, к счастью, никто не пострадал. Есть выбитые оконные стекла в примерно 10 домах. Там работают коммунальные службы. А также есть незначительные обломки ракет в районе посольства США, – рассказал Александр Поповцев.

Отмечается, что командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что атака 2 января была похожа на ту, что враг совершил 29 декабря. Сходны и типы, и количество воздушных целей.